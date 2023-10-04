Как нужно перекопать участок, чтобы уничтожить всего проволочника осенью: огородники делают не так

Перекопка осенью участка, где водится проволочник, обязательна. Эта мера поможет вам в борьбе с прожорливым вредителем. Она считается одной из самых эффективных против вредных личинок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если перекопать землю правильно, то проволочник и яйца насекомого обнажаться и погибнут от наступившего мороза автоматически. Даже никакой химии не понадобится. Собирать насекомых тоже не нужно, всю работу за вас сделают осенние заморозки.

Некоторые садоводы просто стараются копать поглубже. Однако правильная перекопка предполагает работу на штык лопаты с обязательным выворотом земли. Только так вы сможете «подставить» вредителя непогоде.

И обязательно истребите сорняки в округе — если этого не сделать, то проволочник отлично перезимует в них и вернется на ваш участок. Особенно опасен в этом смысле пырей, проволочник его обожает.

Источник: ogorod.ru