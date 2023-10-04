Как укрыть туи на зиму, чтобы снег не повредил ветки — какой материал подойдет

Туи — растения щепетильные и очень боятся снега, так как он своим весом начинает притягивать ветки вниз, ломая и повреждая их.

Поэтому тую на зиму надо обязательно обвязывать. Использовать можно обычный широкий бинт. Проводите процедуру снизу вверх, чтобы ветки тоже смотрели вверх.

Как только тую вы подвязали — возле дерева можно поставить каркас, а на него надеть защитную сетку.

Пленкой тую накрывать нельзя! Под ней дерево сопреет и погибнет.

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