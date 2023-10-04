Турецкий метод «одна ложка» — лучшая помощь хозяйкам: все сковороды и кастрюли сверкают, нагар сходит за раз

Турецкие хозяйки пристально следят за тем, чтобы их посуда сверкала. Поэтому в этой солнечной стране редко встретишь на кухне у женщин сковороды и кастрюли с нагаром.

Сейчас турчанки активно используют для очищения домашней утвари кислородный отбеливатель в порошке. Стоит он недорого, а работает просто суперэффективно. Стоит попробовать!

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Положите сковороды, кастрюли и крышки от них в таз, бросьте в него одну или пару ложек кислородного отбеливателя и залейте кипятком.