Чем заменить навоз на даче — самый дешевый вариант

Навоз нынче стоит дорого — от 10 тысяч рублей за машину. Да и не у всех дачных участков есть подъезд для грузовой машины, поэтому садоводы чаще всего придумывают замену этому удобрению.

И лучшее решение — это древесная зола. Это органическое удобрение, которое долго разлагается. Поэтому в грунт его надо вносить обязательно осенью — тогда весной у вас будет плодородная земля.

Зола насытит почву азотом и другими полезными веществами, необходимыми для будущего богатого урожая.

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