На какую высоту надо подрезать огурцы на подоконнике, чтобы пошел богатый урожай — прищипка

Как только огурцы на подоконнике у вас взошли — их надо обрезать на определенную высоту, и тогда у вас точно будет богатый урожай.

Этот процесс дачники называют прищипкой. После пятого листа секатором надо удалить макушку. Инструмент только надо обязательно обработать перекисью водорода, чтобы не занести в растение инфекцию.

После обрезки основной ствол прекращает свой рост, а сбоку идет боковые побеги. Для них впоследствии надо поставить опору, так как именно на боковых отростках будут формироваться плоды.

Кстати, на комнатных огурцах усы лучше удалять.

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