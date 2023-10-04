Какой курс покажет доллар в ближайшие месяцы — никто не ожидал: девальвация?

На торгах во вторник 3 октября американский доллар краткосрочно перемахнул на торгах Мосбиржи за 100 рублей, но потом вернулся в привычные границы.

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Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций», считает, что это хороший знак для рубля. Если не появилось девальвационных последствий и доллар не дал резкого скачка, значит, рынок России довольно стабилен.

Эксперты Райффайзенбанка полагают, что доллар в ближайшее время будет падать, выше 100 рублей уже не поднимется.

«Текущее ослабление рубля — ближе к отметке в 100 рублей за доллар — носит временный характер, и в ближайшие месяцы курс должен снизиться до оцениваемого нами фундаментально обоснованного диапазона в 85-95 рублей за доллар», — высказались эксперты банка.

Источник: 1prime.ru