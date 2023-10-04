Лучшие сорта томатов для выращивания на подоконнике — пасынковать не надо, плоды сочные, сладкие

В холодное время года на подоконнике можно выращивать помидоры и огурцы. Зато к новогодним праздникам у вас уже будет урожай.

Начать надо с выбора сорта. Одним из самых удачных опытные дачники называют «Пиноккио». Плоды — черри, вырастают вкусные и сладкие. А сам куст смотрится как декоративный.

Другой сорт — «Непас 11». Пасынковать его не надо, ультраспелый. Первые помидоры уже можно есть через три месяца.

Для того, чтобы убедиться, что томаты точно взойдут — семена надо подготовить к посеву. Положите на проращивание в пластиковый лоток, предварительно уложив снизу смоченные в воде ватные диски.

Помидорам нужна влажная среда, чтобы семена быстрее проснулись.

Накройте крышкой и поставьте в теплое место, как только покажутся первые клювики — пора сеять.

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