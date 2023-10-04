Вещи останутся с приятным ароматом: положите один ингредиент в шкаф

Вещи. Фото: Global Look Press 

Попробуйте воспользоваться этим советом.

Опытные хозяйки рассказали, как избавиться от затхлого запаха в шкафу.

Если вещи лежат в замкнутом пространстве, они начинают неприятно пахнуть. Однако есть решение этой проблемы.

Вам понадобятся носки, наполненные солью для ванны. Положите их в шкаф с одеждой. И наслаждайтесь приятным запахом.

Все дело в том, что в такой соли много ароматизаторов.

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А еще можно использовать обычную, каменную соль. Она впитает неприятные запахи. Об этом рассказали в sportkp.ru.

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