Вещи останутся с приятным ароматом: положите один ингредиент в шкаф

Опытные хозяйки рассказали, как избавиться от затхлого запаха в шкафу.
Если вещи лежат в замкнутом пространстве, они начинают неприятно пахнуть. Однако есть решение этой проблемы.
Вам понадобятся носки, наполненные солью для ванны. Положите их в шкаф с одеждой. И наслаждайтесь приятным запахом.
Все дело в том, что в такой соли много ароматизаторов.
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А еще можно использовать обычную, каменную соль. Она впитает неприятные запахи. Об этом рассказали в sportkp.ru.