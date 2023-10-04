Удача им улыбается: астрологи рассказали, кому в октябре ждать успех и прибыль

Стало известно, что в октябре некоторые знаки испытают приятный вкус победы.
Ведический астролог Руслана Краснова отметила, что второй месяц осени станет особенным для трех знаков.
Во-первых, Стрельцы уже в первой половине этого месяца ощутят подъем в карьере. Особенно дела наладятся у тех, кто работает в сфере торговли.
Во-вторых, Козерогам могут предложить новую должность или другое заманчивое предложение по работе.
В-третьих, творческим Рыбам будет сопутствовать удача. И еще этому знаку во второй половине октября могут предложить выгодное сотрудничество. Об этом заявили в 7days.ru.