Удача им улыбается: астрологи рассказали, кому в октябре ждать успех и прибыль

Деньги. Фото: Global Look Press 

Эти три знака скоро станут баловнями Вселенной.

Стало известно, что в октябре некоторые знаки испытают приятный вкус победы.

Ведический астролог Руслана Краснова отметила, что второй месяц осени станет особенным для трех знаков.

Во-первых, Стрельцы уже в первой половине этого месяца ощутят подъем в карьере. Особенно дела наладятся у тех, кто работает в сфере торговли.

Во-вторых, Козерогам могут предложить новую должность или другое заманчивое предложение по работе.

В-третьих, творческим Рыбам будет сопутствовать удача. И еще этому знаку во второй половине октября могут предложить выгодное сотрудничество. Об этом заявили в 7days.ru.

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