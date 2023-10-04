От желтых пятен не останется ничего: бюджетное средство для стирки занавесок

Опытные домохозяйки знают, что может случиться с занавесками на кухне. Однако есть действенный способ очищения тюля.

При этом вам не придется использовать хлорный отбеливатель или долго вываривать занавески в кипятке.

Это средство не будет оставлять желтый налет, как порошок. И еще оно дешевое и экологичное.

Речь идет о кислом молоке.