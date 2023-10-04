От желтых пятен не останется ничего: бюджетное средство для стирки занавесок

Тюль. Фото: Global Look Press 

О таком способе чистки штор вы могли еще не слышать.

Опытные домохозяйки знают, что может случиться с занавесками на кухне. Однако есть действенный способ очищения тюля.

При этом вам не придется использовать хлорный отбеливатель или долго вываривать занавески в кипятке.

Это средство не будет оставлять желтый налет, как порошок. И еще оно дешевое и экологичное.

Речь идет о кислом молоке.

Оставьте занавески в тазу на два часа. Потом дайте лишней воде стечь, прополощите и постирайте в машинке.

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Также можно добавить три столовых ложки уксуса во время стирки в машинке. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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