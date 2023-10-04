Гидрофильное масло без появления прыщей возможно – советы экспертов

Стало известно, как правильно пользоваться гидрофильным маслом.
Специалисты отмечают, что от гидрофильного масла могут повиться прыщи.
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Однако предотвратить неприятность возможно. При этом от любимого способа демакияжа не придется отказываться.
Проделайте эти действия, чтобы получить только полезные свойства гидрофильного масла:
- массируйте лицо сухими руками;
- умывайтесь в течение 2-3 минут;
- затем добавьте немного воды и снова помассируйте лицо;
- умойтесь прохладной водой;
- умойтесь пенкой или гелем для лица.
Об этом рассказали в thevoicemag.ru.