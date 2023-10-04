Гидрофильное масло без появления прыщей возможно – советы экспертов

Уход за лицом. Фото: Global Look Press 

Важно правильно ухаживать за кожей лица, чтобы не вспомнить про несовершенства.

Стало известно, как правильно пользоваться гидрофильным маслом.

Специалисты отмечают, что от гидрофильного масла могут повиться прыщи. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

Однако предотвратить неприятность возможно. При этом от любимого способа демакияжа не придется отказываться.

Проделайте эти действия, чтобы получить только полезные свойства гидрофильного масла:

  • массируйте лицо сухими руками;
  • умывайтесь в течение 2-3 минут;
  • затем добавьте немного воды и снова помассируйте лицо;
  • умойтесь прохладной водой;
  • умойтесь пенкой или гелем для лица.

Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

Читайте также