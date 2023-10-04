«Позволяют гражданам защищать свои деньги»: какую надбавку к основным выплатам получат пенсионеры

Российские пенсионеры могут получить дополнительные пособия от государства.

Финансовый эксперт Валерий Попов рассказал, что крупные российские банки решили повысить ставки по инвестиционным продуктам, включая обычные накопительные вклады.

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«Несмотря на то что Центробанк поднял ключевую ставку еще в середине сентября, многие банки продолжают менять условия по своим продуктам, причем это касается не только кредитов», – заявил Попов.