Так фото на паспорт будет идеальным: попробуйте этот лайфхак

Тайра Бэнкс. Фото: соцсети 

Эксперты советуют воспользоваться советами модели Тайры Бэнкс.

Если вы получались на снимках для паспорта слишком угрюмыми, то для следующих кадров есть лайфхак.

Чтобы в МВД не ругались за улыбку на фото, но при этом снимок на паспорт понравился вам, стоит делать, как супермодель Тайра Бэнкс.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». 

Тайра Бэнкс придумала собственную технику, которая позволяет улыбаться только глазами.

Этот метод подразумевает следующие действия:

  1. Широкая улыбка, которая активизирует все мышцы лица;
  2. Сохранение напряжения мышц верхней части лица;
  3. Генерирование приятных мыслей;
  4. Расслабление мышц рта.

Об этом рассказали в 1gai.ru.

Читайте также