Так фото на паспорт будет идеальным: попробуйте этот лайфхак

Если вы получались на снимках для паспорта слишком угрюмыми, то для следующих кадров есть лайфхак.

Чтобы в МВД не ругались за улыбку на фото, но при этом снимок на паспорт понравился вам, стоит делать, как супермодель Тайра Бэнкс.

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Тайра Бэнкс придумала собственную технику, которая позволяет улыбаться только глазами.