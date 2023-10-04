Найдены все трендовые оттенки: какой маникюр сделать осенью

В-третьих, для любителей экзотики подойдет на осень ледяной голубой цвет. Особенно хорош он для обладательниц бледной кожи.

В-четвертых, помните, что кремовые и розовые оттенки на пике популярности.

В-пятых, будет отличным вариантом для всех возрастов вишневый оттенок. Об этом рассказали в sportkp.ru.