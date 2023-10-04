Найдены все трендовые оттенки: какой маникюр сделать осенью

Маникюр. Фото: Global Look Press 

Эти цвета сделают вас самой модной.

Осенью хочется быть яркой, как летом. Маникюр поможет продлить ощущение тепла.

Во-первых, выберите оттенок красного вина. Этот цвет сделает ваши пальчики утонченными.

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Во-вторых, цвет эспрессо поднимет вам настроение и будет напоминать об ароматном теплом напитке.

В-третьих, для любителей экзотики подойдет на осень ледяной голубой цвет. Особенно хорош он для обладательниц бледной кожи.

В-четвертых, помните, что кремовые и розовые оттенки на пике популярности.

В-пятых, будет отличным вариантом для всех возрастов вишневый оттенок. Об этом рассказали в sportkp.ru.

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