«Не ходите в этой униформе»: что отпугнет мужчину на свидании

Мужчин на первом свидании может оттолкнуть не только поведение девушки, но и ее одежда.

Дизайнер Наталья Шумиловская рассказала, что не стоит надевать на романические встречи.

Точно не подойдет для таких мероприятий спортивной или офисный костюм. Оверсайзный крой в большом количестве также будет неуместным.