«Не ходите в этой униформе»: что отпугнет мужчину на свидании

Наряд. Фото: Global Look Press 

Проверьте свой гардероб на предмет этих вещей.

Мужчин на первом свидании может оттолкнуть не только поведение девушки, но и ее одежда. 

Дизайнер Наталья Шумиловская рассказала, что не стоит надевать на романические встречи.

Точно не подойдет для таких мероприятий спортивной или офисный костюм. Оверсайзный крой в большом количестве также будет неуместным.

«Если днем вы строите карьеру, одеваясь в офисный дресс-код, то вечером ни в коем случае не ходите в этой униформе на свидание. Серая строгость не настроит партнера на романтический лад», – заявила стилист.

Голубое декольте и длина мини не будут хорошим вариантом. Откровенности должно быть в меру.

И обувь на платформе и танкетке не нравится мужчинам. Об этом эксперт сообщила gazeta.ru.

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