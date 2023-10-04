«Не ходите в этой униформе»: что отпугнет мужчину на свидании

Мужчин на первом свидании может оттолкнуть не только поведение девушки, но и ее одежда.
Дизайнер Наталья Шумиловская рассказала, что не стоит надевать на романические встречи.
Точно не подойдет для таких мероприятий спортивной или офисный костюм. Оверсайзный крой в большом количестве также будет неуместным.
«Если днем вы строите карьеру, одеваясь в офисный дресс-код, то вечером ни в коем случае не ходите в этой униформе на свидание. Серая строгость не настроит партнера на романтический лад», – заявила стилист.
Голубое декольте и длина мини не будут хорошим вариантом. Откровенности должно быть в меру.
И обувь на платформе и танкетке не нравится мужчинам. Об этом эксперт сообщила gazeta.ru.