Снег уже в ноябре: синоптики дали неутешительный прогноз на осень

Снег. Фото: Global Look Press

Владивосток в начале ноября накроет снегом.

Уже скоро в одном из регионов России ожидается сильный снегопад.

Календарная зима наступит еще не скоро. Однако осадки в виде снега уже не за горами.

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Так, в столице Дальнего Востока с шестого ноября прогнозируется резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до одного градуса днем, а ночью – до минус четырех градусов.

И восьмого ноября синоптики обещают снегопад.

И уже девятого ноября температура достигнет минус пяти градусов, а к десятому ноября может быть до минус двенадцати градусов. Об этом рассказали в primpress.ru.

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