Снег уже в ноябре: синоптики дали неутешительный прогноз на осень

Уже скоро в одном из регионов России ожидается сильный снегопад.

Календарная зима наступит еще не скоро. Однако осадки в виде снега уже не за горами.

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Так, в столице Дальнего Востока с шестого ноября прогнозируется резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до одного градуса днем, а ночью – до минус четырех градусов.