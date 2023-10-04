Снег уже в ноябре: синоптики дали неутешительный прогноз на осень

Уже скоро в одном из регионов России ожидается сильный снегопад.
Календарная зима наступит еще не скоро. Однако осадки в виде снега уже не за горами.
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Так, в столице Дальнего Востока с шестого ноября прогнозируется резкое похолодание. Столбики термометров опустятся до одного градуса днем, а ночью – до минус четырех градусов.
И восьмого ноября синоптики обещают снегопад.
И уже девятого ноября температура достигнет минус пяти градусов, а к десятому ноября может быть до минус двенадцати градусов. Об этом рассказали в primpress.ru.