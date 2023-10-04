Заплатить за электричество и отдых: на что теперь можно потратить материнский капитал

Стало известно, что в некоторых регионах России тратить материнский капитал можно будет на новые цели.
Оказалось, что власти Мурманской области разрешили молодым семьям приобретать препараты по рецепту врачей, лечить детей в санаториях России на материнский капитал.
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Еще на эти средства можно будет подключить дом к электричеству, а также провести водоотведение и водоснабжение.
Отметим, размер пособия в Мурманской области составляет 141 585 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Мурманской областной Думы.