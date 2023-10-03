Приготовьте пышный омлет без духовки за 15 минут – справится любой

Стало известно, что сделать для приготовления пышного омлета без духовки и всего за 15 минут.
Стоит разбить в миску четыре яйца, взбить венчиком или вилкой, добавить соль. А дальше добавить 200 мл молока и взбить еще раз.
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После омлет переливают в стеклянную посуду с толстым дном. Ее важно смазать сливочным маслом и поставить на кастрюлю с водой, находящуюся на плите.
Омлет будет готовиться на пару. И посуду с омлетом важно накрыть крышкой.
После того, как вода вскипела, под крышкой блюдо будет готовиться 13-15 минут. Об этом рассказали в belnovosti.by.