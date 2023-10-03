Эта нота в парфюме отобьет желание: какой аромат не нравится мужчинам

Стало известно, какая нота в парфюмерной композиции оттолкнет практически любого мужчину от вас.

Оказалось, далеко не все духи на вас могут понравиться мужчине.

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Чтобы свидание прошло отлично, лучше не душиться перед важным событием парфюмом с добавлением мускуса.