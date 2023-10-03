Чем полить спатифиллум осенью, чтобы он цвел всю зиму: рецепт мощной подкормки — балуем раз в неделю

«Женское счастье», он же спатифиллум, цветет не так охотно и продолжительно, как хотелось бы. Поэтому многие владельцы этого чудесного растения то и дело пичкают его разной химией. Но и это не всегда помогает.

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Знакомая проблема? Тогда этот совет вам очень пригодится. Опытные цветоводы рекомендуют выбросить все магазинные средства. Они вам больше ни к чему. Оказывается, «женское счастье» любит корицу. Поэтому удобрять его нужно этой пряностью.

Рецепт простой. Смешайте чайную ложку молотой приправы с литром фильтрованной воды. Согрейте состав до комнатной температуры и вылейте прямо под корень растения.

Если повторять эту процедуру 4 раза в месяц, спатифиллум будет пышно цвести всю осень и зиму.

Источник: «Счастье в мелочах»