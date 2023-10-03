Розы так обрезать нельзя: погубите все кусты — эти ошибки допускает чуть ли каждый второй дачник

Большинство садоводов сходится во мнении, что розовые кусты нужно обрезать перед наступлением зимы. Эта процедура действительно пойдет растениям на пользу, но только в том случае, если все сделать правильно.

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Однако практика показывает, что ошибки допускает чуть ли не каждый второй дачник. И это приводит к гибели кустов. Поэтому, прежде чем приступать к делу, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Во-первых, запомните раз и навсегда: стрижку кустов нужно проводить ближе к концу октября. После замедления сокодвижения. Берите секатор в руки, когда температура воздуха опустится ниже 5 °C.

Во-вторых, не срезайте ветки под корень. Это ни к чему. Достаточно укоротить побеги на высоту укрытия.

В-третьих, не забывайте о том, что розы нужно обрезать под углом 45 градусов. Срез должен проходить чуть выше почки. Нужно отступить буквально половину сантиметра.

И, конечно, не оставляйте срез без обработки. Поврежденные места нужно намазать садовым варом или присыпать золой. В противном случае растения начнут болеть, и о пышном цветении в новом году можно будет забыть. Хорошо, если кусты вообще выживут.

Источник: издание belnovosti.by