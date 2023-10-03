Изысканный салат из зеленых помидоров: рецепт подсказал шеф-повар — готовим на зиму

Не знаете, как поступить с зелеными помидорами? Нет проблем! Приготовьте из них вкуснейший салат на зиму. Рецептом закрутки поделился шеф-повар Александр Растунин. По словам кулинара, зеленые томаты отлично подходят для консервирования: они лучше держат форму, чем спелые плоды.

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Вам потребуется: 1 кг зеленых томатов, 1 кг красного сладкого перца, 200 г репчатого лука, 40 г сахара, 35 г соли, 30 г чеснока, 20 мл уксуса 40%, 5 г семян горчицы, 10 горошин черного перца, одна звездочка гвоздики, одна горошина душистого перца и 1,5 литра воды.

Для начала помойте и обсушите овощи. Затем нарежьте помидоры и перцы ломтиками, уложите их в стерильные банки и займитесь остальными овощами.

Очистите лук и чеснок, измельчите их с помощью ножа и распределите по банкам с помидорами. Добавьте к овощам приправы и займитесь маринадом.

Смешайте воду, соль и сахар. Доведите жидкость до однородного состояния и разлейте по емкостям.

Салат почти готов. Поставьте банки на паровую стерилизацию. Спустя 6 минут добавьте в них уксус. Закройте салат крышками. Охладите закрутки с помощью душа и уберите на хранение.

Источник: gorodovoy.ru