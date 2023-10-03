Каждую осень опрыскиваем яблони этим составом: урожай стабильный — по две тонны с дерева

Осенью яблони нужно не только подкормить и замульчировать, но и обработать от разных болезней и вредителей. Если пропустить это важное мероприятие, можно запросто остаться без урожая.

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К делу следует приступать после финального сбора яблок. Чтобы избавиться от вредных букашек, парши, коккомикоза и мучнистой росы, можно использовать водный раствор медного купороса.

Готовится состав просто. Нужно размешать 200 граммов препарата в 10 литрах слегка подогретой воды. После этого жидкость следует перелить в бутылку с пульверизатором и щедро распылить на ветки и стволы.

Важно: средство нельзя использовать в металлических емкостях. Его нужно смешивать в стеклянной банке или в эмалированной кастрюле.

Если все сделать правильно, яблони будут из года в год радовать стабильным урожаем. По словам бывалых садоводов, в среднем с одного дерева можно снимать за сезон две тонны плодов.

Источник: ogorod.ru