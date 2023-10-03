Эти цифры выглядят фантастически: озвучен курс доллара на конец осени, будет откат — аналитики дали четкий расклад

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Стало известно, сколько будет стоить доллар к началу зимы.

Доллар на торгах на Московской валютной бирже торгуется около ста рублей. То приближаясь к этой цифре, то немного отходя от нее, а то и переходя ее рубежи.

Между тем, аналитики считают, что таким высоким курс доллара останется недолго, и называют цифры, которые сегодня выглядят слегка фантастически. Считается, что в течение октября рубль может потеснить доллар обратно к 95–96, а до конца осени возможен и откат к 90 рублям.

Аналитик объяснил, почему так произойдет.

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«Во-первых, наберет силу эффект от двух повышений ключевой ставки. Во-вторых, общерыночный фон может улучшиться, что заставит глобальный доллар отступить от годовых вершин. Это, в свою очередь, всегда позитивно для сырьевых котировок и валют развивающихся стран», — объяснил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. 

По материалам 1prime.ru

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