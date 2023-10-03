Заливаем это средство в унитаз и закрываем крышку: утром прошлись ершиком, налет и желтые полосы исчезли на глазах

Чтобы качественно и эффективно очистить унитаз от известкового налета и желтых полос, не обязательно использовать дорогие препараты бытовой химии.
С известковыми отложениями и другими загрязнениями на унитазе отлично справится уксусная кислота. Механизм ее использования очень прост.
Просто залейте уксус в унитаз, обработайте им загрязненные поверхности, закройте крышку и оставьте на ночь.
Утром всего-то останется провести ершиком по проблемным местам и смыть водой. Известкового налета и желтых пятен не будет.
При необходимости процедуру можно повторить.
По материалам remstroiblog.ru