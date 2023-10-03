Чем намазать кожаные ботинки, чтобы не было заломов: будут как новенькие, даже через год

Кожаные изделия нуждается в постоянном уходе. Если не обрабатывать поверхность ботинок специальной химией, на ней быстро появятся трещины и заломы. Так говорят продавцы в обувных салонах.

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Но бережливые хозяйки предпочитают не тратить деньги на косметику для обуви. Их не проведешь! Оказывается, есть более дешевая и эффективная альтернатива. Чтобы продлить жизнь кожаным ботинкам, нужно намазать их обычным вазелином. Это копеечное средство подходит для изделий любого цвета.

Инструкция простая. Возьмите чистую тканевую салфетку, обмакните ее в вазелин и пройдитесь тряпкой по поверхности ботинок. Не забудьте уделить особое внимание стыкам, швам и молниям. Ведь помимо того, что мазь отлично смягчает кожу, она еще и создает грязеотталкивающее покрытие.

Смазывать обувь рекомендуется на ночь. Чтобы вазелин успел впитаться. Повторять процедуру можно хоть каждый день. Вреда от нее нет, а польза огромная. Ботинки будут выглядеть как новые, даже через год после покупки.

Источник: gorodovoy.ru