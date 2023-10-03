Опрос показал: какое женское имя раздражает мужчин, а какое звучит как приятная музыка

Социологи провели опрос среди мужчин и выяснили, какое женское имя, по мнению представителей сильного пола, раздражает слух. А какое воспринимается как приятная музыка.

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Оказалось, что большей части опрошенных не нравится имя Ксения. Респонденты отметили, что это имя звучит слишком резко.

А вот имена Мария и Виктория, напротив, мужчинам кажутся самыми привлекательными.

Конечно, этот опрос не способен отразить картину в полной мере. Но выводы напрашиваются сами. Если сравнить ответы, можно предположить, что секрет мелодичного имени кроется в преобладании гласных букв.

Источник: progorod33.ru