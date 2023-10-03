Волшебная таблетка для домашних растений: положите ее прямо в горшок — листья сразу перестанут сохнуть

Заметили, что листья комнатных растений начали желтеть? Вероятно, причина в недостатке питательных веществ. Но не спешите скупать дорогие удобрения. Проблему можно решить с помощью дешевого препарата из аптеки.

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Речь идет об Аспаркаме. Оказывается, в этом лекарстве содержится все, что нужно для здоровья зеленых питомцев. Достаточно взять всего одну таблетку на куст, чтобы растение пришло в себя и начало наращивать зеленую массу.

Препарат можно закопать в землю или измельчить и приготовить на его основе водный раствор. Можете сделать так, как вам будет удобно, результат в любом случае вас порадует.

Источник: oka.fm