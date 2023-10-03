Колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук исчезнут с вашей дачи: просто посыпьте этим грядки в конце сезона

Бороться с такими вредителями на даче, как колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук нужно еще с осени, когда заканчиваете дачный сезон.
Чтобы колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук и другие зловредные насекомые исчезли с вашего участка и никогда не возвращались, почву нужно обработать смесью горчичного жмыха, табачной пыли и песка. Два первых ингредиента колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук на дух не выносят и сбегут с вашего участка к соседям.
Смешайте компоненты в такой пропорции: 2 части табака, 1 часть жмыха 1 часть песка. Затем внесите смесь на грядки, лучше под перекопку.
На следующий год ни одного вредителя на вашей даче не будет.
По материалам дзен-канала «Рыжий редактор»