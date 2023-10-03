Колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук исчезнут с вашей дачи: просто посыпьте этим грядки в конце сезона

Бороться с такими вредителями на даче, как колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук нужно еще с осени, когда заканчиваете дачный сезон.

Чтобы колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук и другие зловредные насекомые исчезли с вашего участка и никогда не возвращались, почву нужно обработать смесью горчичного жмыха, табачной пыли и песка. Два первых ингредиента колорадский жук, медведка, проволочник, майский жук на дух не выносят и сбегут с вашего участка к соседям.

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