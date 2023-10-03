Розы без ума от этого мусора: закопайте его под ветками осенью — и любуйтесь ярким цветением в новом году

Роза по праву считается королевой сада. Этот великолепный куст цветет так, что дух захватывает. И, конечно, такое цветение высасывает из растения все соки. Поэтому розарий отчаянно нуждается в осенней подкормке.

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Но не торопитесь бежать в магазин. Ведь отличное удобрение можно приготовить из пищевых отходов. Розам пойдет на пользу яичная скорлупа. Оказывается, в ней есть все, чтобы закрыть потребности растений.

Если ваш куст старше 2-х лет, то лучшей подкормки для него просто не существует. Все очень просто. Высушите яичные скорлупки, измельчите их в порошок и прикопайте его под ветками.

Больше делать ничего не нужно. Теперь розам хватит питания до начала весны. А там пойдут совсем другие подкормки. О которых мы с вами поговорим в новом году.

Источник: издание belnovosti.by