Розы без ума от этого мусора: закопайте его под ветками осенью — и любуйтесь ярким цветением в новом году

Фото: freepik.com / freepik

Самая эффективная бесплатная подкормка.

Роза по праву считается королевой сада. Этот великолепный куст цветет так, что дух захватывает. И, конечно, такое цветение высасывает из растения все соки. Поэтому розарий отчаянно нуждается в осенней подкормке.

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Но не торопитесь бежать в магазин. Ведь отличное удобрение можно приготовить из пищевых отходов. Розам пойдет на пользу яичная скорлупа. Оказывается, в ней есть все, чтобы закрыть потребности растений.

Если ваш куст старше 2-х лет, то лучшей подкормки для него просто не существует. Все очень просто. Высушите яичные скорлупки, измельчите их в порошок и прикопайте его под ветками.

Больше делать ничего не нужно. Теперь розам хватит питания до начала весны. А там пойдут совсем другие подкормки. О которых мы с вами поговорим в новом году.

Источник: издание belnovosti.by

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