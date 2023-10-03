Смочили тампон и протерли под мышками после душа: запах пота исчез — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Хорошо пахнуть вполне можно и без использования дезодоранта. Справиться с неприятным запахом пота из под мышек можно и без него.

Избавиться от запаха пота из подмышечных впадин поможет яблочный уксус. Алгоритм его использования очень прост.

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