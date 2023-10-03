Смочили тампон и протерли под мышками после душа: запах пота исчез — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто хочет перестать пользоваться дезодорантом, но при этом продолжать хорошо пахнуть.

Хорошо пахнуть вполне можно и без использования дезодоранта. Справиться с неприятным запахом пота из под мышек можно и без него.

Избавиться от запаха пота из подмышечных впадин поможет яблочный уксус. Алгоритм его использования очень прост.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Яблочный уксус — это отличное асептическое средство, которое препятствует размножению бактерий. Именно они являются источником плохого запаха пота.

Яблочный уксус нужно нанести на подмышки после того, как вы приняли душ. Смочите ватный диск или ватный тампон уксусом и протрите подмышки. Неприятного запаха пота не будет. 

По материалам apteka24-podolsk.ru

Читайте также