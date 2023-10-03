Смочили тампон и протерли под мышками после душа: запах пота исчез — справляемся с деликатной проблемой без дезодоранта

Хорошо пахнуть вполне можно и без использования дезодоранта. Справиться с неприятным запахом пота из под мышек можно и без него.
Избавиться от запаха пота из подмышечных впадин поможет яблочный уксус. Алгоритм его использования очень прост.
Яблочный уксус — это отличное асептическое средство, которое препятствует размножению бактерий. Именно они являются источником плохого запаха пота.
Яблочный уксус нужно нанести на подмышки после того, как вы приняли душ. Смочите ватный диск или ватный тампон уксусом и протрите подмышки. Неприятного запаха пота не будет.
По материалам apteka24-podolsk.ru