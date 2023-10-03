Берите только эту докторскую колбасу из натурального мяса — пять лучших марок: безопасные

Какие колбасы, представленные на отечественном рынке, можно покупать без опаски. Довериться можно независимым экспертизам.

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В топе докторская колбаса «Окраина» — в составе свинина и говядина, цельное сухое молоко и специи. Эксперты Роскачества не обнаружили в продукте консервантов и красителей. Эта колбаса соответствует ГОСТу.

Докторская колбаса марки «Вязанка» имеет в составе свинину, говядину, сухое молоко и специи. Эксперты Роскачества не нашли в продукте консервантов, красителей и вредных добавок.

Докторская колбаса «Дымов» также отличается высоким качеством, производитель не пытался экономить на сырье. Консервантов, сои и других примесей в продукте не выявлено.

Докторская колбаса «Ближние горки» имеет в составе свинину, говядину, пряности и сухое молоко. Вкус и аромат продукта соответствует стандартам Роскачества. Колбаса хорошо проварена.

Докторская колбаса марки «Клинский» приготовлена из свинины и говядины, в составе яйца, молоко и вода. Следы антибиотиков в продукте отсутствуют. Из минусов чрезмерная пористость колбасы.

По материалам kp.ru