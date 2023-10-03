«Нутеллу» покупать в магазине больше не захочется: дома делаем сами из какао и фундука — вкуснючая и все натуральное

Как готовить домашнюю «Нутеллу»: Фундук обжарить на сковороде. Половину объема смолоть в кофемолке, а вторую половину порубить примерно на четвертинки ножом.

Молоко комнатной температуры взбить погружным блендером с какао-порошком, молотым фундуком, сухим молоком и сахарной пудрой в однородную массу.

Влить растительное масло без запаха и взбивать блендером до загустения и однородной консистенции, тщательно промешивая. Добавить рубленный орех и тщательно перемешать. Готовую пасту охладить. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»