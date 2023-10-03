«Нутеллу» покупать в магазине больше не захочется: дома делаем сами из какао и фундука — вкуснючая и все натуральное

Домашняя «Нутелла». Фото: телеграм-канал «Маленький гурман»

Рецепт очень вкусной шоколадной пасты, которую можно приготовить дома.

Попробуйте приготовить сами домашнюю «Нутеллу» вот по этому рецепту. Гарантируем, в магазине покупать шоколадную пасту вы больше не захотите!

Ингредиенты: молоко — 150 мл, масло растительное — 100 мл, сахарная пудра — 0,5 стакана, какао-порошок — 4 ст.л., молоко сухое — 4 ст.л., фундук — 100 г.

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Как готовить домашнюю «Нутеллу»: Фундук обжарить на сковороде. Половину объема смолоть в кофемолке, а вторую половину порубить примерно на четвертинки ножом.

Молоко комнатной температуры взбить погружным блендером с какао-порошком, молотым фундуком, сухим молоком и сахарной пудрой в однородную массу.

Влить растительное масло без запаха и взбивать блендером до загустения и однородной консистенции, тщательно промешивая. Добавить рубленный орех и тщательно перемешать. Готовую пасту охладить. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»

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