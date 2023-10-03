«Нутеллу» покупать в магазине больше не захочется: дома делаем сами из какао и фундука — вкуснючая и все натуральное

Попробуйте приготовить сами домашнюю «Нутеллу» вот по этому рецепту. Гарантируем, в магазине покупать шоколадную пасту вы больше не захотите!
Ингредиенты: молоко — 150 мл, масло растительное — 100 мл, сахарная пудра — 0,5 стакана, какао-порошок — 4 ст.л., молоко сухое — 4 ст.л., фундук — 100 г.
Как готовить домашнюю «Нутеллу»: Фундук обжарить на сковороде. Половину объема смолоть в кофемолке, а вторую половину порубить примерно на четвертинки ножом.
Молоко комнатной температуры взбить погружным блендером с какао-порошком, молотым фундуком, сухим молоком и сахарной пудрой в однородную массу.
Влить растительное масло без запаха и взбивать блендером до загустения и однородной консистенции, тщательно промешивая. Добавить рубленный орех и тщательно перемешать. Готовую пасту охладить. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»