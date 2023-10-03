Чем разбавить фарш, чтобы котлеты не усохли во время готовки: речь не о булке — нужен другой продукт

Фарш имеет свойство очень сильно ужариваться, поэтому если лепить котлеты без добавления других ингредиентов, блюдо выйдет безумно дорогим и очень сухим.

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Хотите, чтобы котлеты были пышными и вкусными? Тогда обязательно введите в их состав картофель, кабачки, морковь и капусту.

Многие хозяйки привыкли использовать для этих целей хлеб и молоко. Но можете поверить, они даже близко не дает такой сочности, как свежие овощи.

Инструкция простая. Возьми какой-то один овощ и сразу несколько. Измельчите их с помощью терки и смешайте с фаршем.

В остальном можете придерживаться вашего обычного рецепта. И помните о пропорциях: овощей не должно быть больше мяса. Как вариант, их можно взять в равных частях.

Источник: издание belnovosti.by