Узнали об этих цифрах и остолбенели: назван честный курс доллара на ближайшие недели — наша новая реальность

Доллары США. Фото: Global Look Press

Назван новый диапазон, в котором будет торговаться доллар в ближайшее время.

Рубль после окончания налогового периода вновь начал дешеветь. В этот вторник, 3 октября, на Московской валютной бирже американская валюта поднималась выше ста рублей впервые с 14 августа.

По данным на 7 часов утра 3 октября, курс доллара рос на 35 копеек, до 100,11 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,65 рубля, евро снижался на 30 копеек, до 104,65 рубля.

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Аналитики считают, что в ближайшие недели доллар будет торговаться в пределах ста рублей.

По оценке главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, в ближайшие недели доллар будет торговаться в диапазоне 97–101 рубля.

Этот честный курс доллара — наша новая реальность.

По материалам banki.ru

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