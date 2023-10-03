Узнали об этих цифрах и остолбенели: назван честный курс доллара на ближайшие недели — наша новая реальность

Рубль после окончания налогового периода вновь начал дешеветь. В этот вторник, 3 октября, на Московской валютной бирже американская валюта поднималась выше ста рублей впервые с 14 августа.

По данным на 7 часов утра 3 октября, курс доллара рос на 35 копеек, до 100,11 рубля, юаня — на 5 копеек, до 13,65 рубля, евро снижался на 30 копеек, до 104,65 рубля.

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