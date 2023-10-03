Возраст выхода на пенсию должен увеличиться: экономисты сделали неутешительный вывод

В 2018 году в России началась пенсионная реформа, из-за которой возраст выхода на пенсию увеличился на пять лет.

Женщины теперь уходят на заслуженный уход в 60, мужчины — в 65 лет. Между тем, проанализировав ситуацию, экономисты приходят к выводу, что возраст выхода на пенсию должен увеличиться еще.

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