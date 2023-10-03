Возраст выхода на пенсию должен увеличиться: экономисты сделали неутешительный вывод

В 2018 году в России началась пенсионная реформа, из-за которой возраст выхода на пенсию увеличился на пять лет.
Женщины теперь уходят на заслуженный уход в 60, мужчины — в 65 лет. Между тем, проанализировав ситуацию, экономисты приходят к выводу, что возраст выхода на пенсию должен увеличиться еще.
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«К лучшему изменились условия труда в России, сократилась численность вредных производств... Все это в совокупности с продолжительностью жизни и сложной демографической ситуацией в стране другого выбора не оставляет. Рынок труда пополнился 1,7 миллиона человек, в нынешних условиях это просто подарок для экономики», — отметила доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Людмила Иванова-Швец отрицательно отвечает на вопрос о возвращении прежнего пенсионного возраста — 55 и 60 дет для женщин и мужчин соответственно.
«Однозначно нет. Но уверена: его и не увеличат в ближайшие 15–20 лет», — добавила экономист.
По материалам MK.RU