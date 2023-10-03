Взяли средство из аптечки за 11 рублей и отдраили унитаз до блеска: даже рыжие полоски испарились

Иногда кажется, что убрать рыжину и желтизну с унитаза невозможно, а еще известковый налет постоянно появляется...

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Сто миллилитров нашатырного спирта и пятьдесят миллилитров перекиси водорода соедините в одной посуде (из фарфора или стекла). Смочите губку в этом растворе и омойте им унитаз.

Если наслоения на поверхности старые и сильные, то оставьте на пропитку состав минут на двадцать.

Далее промойте водой. Повторите процедуру по необходимости.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».