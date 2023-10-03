Назван самый соблазнительный тренд сезона: свитеры и платья носим теперь только такие, выглядим сногсшибательно

«Один из самых соблазнительных трендов сезона — голые плечи. Мини и глубокое декольте не так будоражат воображение, потому что являются более примитивным способом заявить о своей сексуальности, а голые плечи — куда более элегантная история. Платья с открытыми плечами — лучшее решение для вечера, беспроигрышное при любом дресс-коде. А топы-бандо или корсеты без бретелек можно носить и днем — под пиджак или поверх рубашек и лонгсливов, как на шоу Valentino. Тренд на подиумах уже не первый сезон и актуален круглый год. Прямо сейчас, например, можно носить свитеры и трикотажные платья с голыми плечами», — поделилась Надежда Стрелец.