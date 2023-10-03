Узнали, зачем в герань подмешивать спитой чай: испытали — неожиданный эффект, теперь не нарадуемся

Не выбрасывайте спитой чай, он вам поможет в выращивании красавицы-герани, этот цветок просто обожает его.
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Заварка позитивно влияет на развитие корневой системы герани. А это, в свою очередь, помогает общему развитию растению, стимулирует рост и цветение.
Спитой чай обязательно нужно хорошенько просушить перед использованием, иначе может появиться плесень. Потом подмешайте к верхнему слою грунта в горшке.
Теперь после каждого полива растения питательные элементы будут поступать к его корневой системе.
Источник: Selo.Guru