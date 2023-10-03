Яичная скорлупа — кладезь полезных веществ для растений: как отваром возродить цветы и посадки

В яичной скорлупе содержится кальций, калий, железо, магний, фосфор, фтор, цинк, сера и ряд других микроэлементов, которые важны для нормальной жизнедеятельности растений.

Из скорлупы можно делать универсальное удобрение для всех садово-огородных культур, а также для комнатных цветов. В любом случае вы заметите положительный результат. Растения сразу оживают, идут в рост, выглядят здоровыми, сочными, хорошо цветут.

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Измельчите скорлупу руками, а потом в блендере — получится яичная мука. Ее стакан бросьте в три литра воды и поставьте на огонь. Прокипятите 2–3 минуты.

Процедите состав и дайте остыть. Разведите 5 литрами воды, удобрите растения. Скорлупу можно рассыпать вокруг клубники или капусты, чтобы слизни к им не подползали.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».