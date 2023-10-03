Будете купаться в деньгах: Глоба назвала знак зодиака, которому крупно повезет в 2024 году

Приближается год Зеленого Дракона. И уже известно, кому в нем сказочно повезет. По словам астролога Тамары Глобы, в фаворитах у Дракона окажутся Тельцы.

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Представители этого знака зодиака получат возможность существенно улучшить свои финансовые дела. Деньги будут в любом случае! Они могут свалиться на Тельцов через повышение на работе или выигрыш в лотерею. Но есть одно маленькое условие.

Дело в том, что Дракон не терпит эгоистичных людей. Поэтому, чтобы умаслить символ года, нужно проявить свои самые лучшие качества. Такие как сострадание, внимательность к окружающим и отзывчивость. В противном случае огнедышащий покровитель может сильно разозлиться, и тогда удачи точно не видать.

Источник: rosbalt.ru