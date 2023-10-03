Раскрываем экстремальное средство от сорняков на дорожках и между плитками: эффект сразу

Если вам надоело бороться с сорной травой на дорожках, плиточном покрытии во дворе, отмостках, то попробуйте этот очень эффективный состав с уксусом, никакой дорогой химии вам покупать не придется.

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В литр уксуса бросьте небольшую горсть соли и влейте несколько капель моющего средства. Размешайте. Обрызгайте сорняк при помощи пульверизатора. Он сразу побелеет и засохнет!

Учтите, что такое средство вредно для использования в местах открытого грунта, поскольку убивает все растения. На этом месте долго ничего не будет расти.

Источник: Telegram-канал «Дачник».