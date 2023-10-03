Смешиваем мыло с этим аптечным средством: все вычищает до блеска (ванну, унитаз, душ)

Очень мощное очищающее средство для разного рода поверхностей можно приготовить в домашних условиях из простых ингредиентов.

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Измельчите при помощи терки брусок хозяйственного мыла, добавьте пищевую соду и 5 капель нашатыря, разведите водой и нанесите на поверхность, которой требуется очистка.

Это средство великолепно показывает себя в ванне, душе, раковинах, на унитазах, кухонных поверхностях, на кафеле и плитке.

По необходимости и степени загрязнения оставьте состав на пару часов, потом промойте.

Источник: дзен-канал TopSoda.