Испытали метод стирки «две ложки соли» — в восторге: вещи идеальные, ушли даже старые пятна

Всего пара столовых ложек соли и немного разрыхлителя доводят белье до совершенства. Обязательно попробуйте замочить в этом составе грязные вещи, с ним процесс пройдет просто идеально.
Белье станет таким свежим и чистым, будто вы его только что приобрели в магазине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Две столовые ложки соли и одну столовую ложку разрыхлителя положите в теплую воду в тазу, размешайте.
Далее отправьте в этот таз вещи на пару часов, потом простирайте в машинке или на руках, как требуется.
Результат точно вам понравится.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».