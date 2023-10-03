Испытали метод стирки «две ложки соли» — в восторге: вещи идеальные, ушли даже старые пятна

Всего пара столовых ложек соли и немного разрыхлителя доводят белье до совершенства. Обязательно попробуйте замочить в этом составе грязные вещи, с ним процесс пройдет просто идеально.

Белье станет таким свежим и чистым, будто вы его только что приобрели в магазине.

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Две столовые ложки соли и одну столовую ложку разрыхлителя положите в теплую воду в тазу, размешайте.

Далее отправьте в этот таз вещи на пару часов, потом простирайте в машинке или на руках, как требуется.

Результат точно вам понравится.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».