Чем укрыть компост на зиму, иначе промерзнет

Если зимой компост замерзнет, то процесс перегноения остановится. И весной вы не получите удобрение, которым можно будет пользоваться для посадок. Поэтому в емкости надо сохранить максимальное тепло.

Один из вариантов — укрыть компостную кучу полиэтиленовой пленкой. В емкость не будет попадать кислород, то есть внутри будет происходить процесс компостирования. Отходы будут обогащаться гумусными веществами, что благотворно скажется на составе.

Но в таком случае из-за недостатка кислорода погибнут жучки и червяки, которые тоже нужны для компоста. Поэтому лучше всего использовать спанбонд.

Этот материал будет пропускать кислород и естественную влагу в компостник.

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