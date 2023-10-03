Какой растворимый кофе самый вкусный: аромат, как у вареного — трудно поверить

Эксперты «МаркиКачества» изучили потребности населения РФ, их отзывы о растворимом кофе, а также проанализировали состав и качество напитков этой группы.

В итоге составили топ самого вкусного растворимого кофе, который отличается ароматом и вкусом, напоминающим вареный напиток.

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Пальму первенства эксперты отдали растворимому кофе Gevalia original. Его можно увидеть в России только в сетевых магазинах. Отмечается, что этот кофе не обладает горечью, при этом привлекает длительным послевкусием.

Вторым в рейтинге самого вкусного растворимого кофе назван продукт Bushido Kodo. Экспертам понравилось, что напиток хоть и крепкий, но мягкий, без горечи.

Источник: markakachestva