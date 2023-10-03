Как георгины выкопать осенью, не сломав стебли — в какие даты приступать

Георгины — растения травянистые и очень сочные. И если шейку прихватит мороз, то погибнет и корневая система.

Но не спешите осенью выкапывать цветы, самое разумное решение — сразу после первых заморозков. Обычно это середина октября. В это время цветы уже пожухнут, но пострадать от холода растение не успеет.

Стебли у георгинов очень хрупкие и при выкапывании они могут обломиться. Поэтому сначала их надо обрезать, оставив 10–15 сантиметров.

Лучше всего выкапывайте вилами, чтобы не поранить корневища. Немного отряхните землю и проведите обработку серебромедином — от грибковых и бактериальных заболеваний.

Далее корни убираем в емкости для хранения, держим 2–3 дня под навесом — и можно убирать в погреб.

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