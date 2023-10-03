Ржавые полосы на унитазе заливаем уксусом: очень довольны результатом — белизна кристальная

Иногда унитаз начинает ни с того ни с сего создавать в чаше ржавые полосы. А если их отмыть, они появляются снова.

Это означает, что в вашем бачке появилась ржавчина, от нее нужно избавиться, иначе эта борьба за чистоту будет бесконечной.

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Слейте воду из бачка и влейте внутрь него 1 литр уксуса, далее сюда же отправьте примерно чайник кипятка, важно, чтобы жидкость покрыла ржавые наслоения.

Выдержите 1 час, не пользуясь унитазом. Потом помойте стенки бачка, смойте.

Почистите сам унитаз от рыжины. Теперь эти полосы долго не будут вас беспокоить.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».