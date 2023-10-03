Внесите это в почву сейчас — весной и летом проволочника не будет: не выносит

О том, чтобы на участке не властвовал проволочник, нужно заботиться еще с осени. Если сейчас вы предпримите ряд важных мер, то в сезон можете не переживать за свой урожай.

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Обязательно выдерните по периметру участка сорняки, особенно пырей, где проволочник обожает жить и размножаться.

Перекопайте весь участок с выворотом земли. Это необходимо сделать для того, чтобы личинки подмерзли.

Далее стоит внести удобрения, которые проволочник не выносит. К ним относятся: аммиачная селитра, сульфат аммония, древесная зола, мел, известь, доломитовая мука, раствор марганцовки.

Источник: ogorod.ru