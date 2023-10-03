Как вырастить огурцы на подоконнике зимой — какой сорт выбрать, когда засеять, какие нужны лампы

Огурцы реально выращивать на подоконнике в зимний период. Возьмите горшок примерно в семь литров и отправляйте туда семена. Не забудьте добавить навоз. Он поможет напитать грунт полезными веществами.

Лучше всего приступать к посадке не позже 5 ноября, тогда первые плоды вас уже порадуют к Новому году. К празднику в магазинах продукты всегда дорожают, и у вас есть шанс сэкономить.

Растить огурцы надо сразу под тремя фитолампами — 24 Ватт, 11 Ватт и 11 Ватт. Как только растение начнет разрастаться — лампы убираем и горшок ставим на подоконник.

На огурцах обязательно надо отщипнуть верхушку, чтобы он рос в один ствол. Это в огороде можно его не трогать, а дома столько места не будет.

Снизу все лишнее тоже отщипываем, так как ростки забирают питание у основного ствола.

Сорт, который отлично растет в домашних условиях, — «Адам F1». О нем очень хорошие отзывы в Сети.

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